Chi sono i giocatori dell’Austria che affronteranno l’Italia in Coppa Davis: ranking e precedenti con gli azzurri

Il sorteggio effettuato in tarda mattinata ha stabilito gli accoppiamenti per la Final Eight della Coppa Davis 2025 che si svolgerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. L’Italia, vincitrice delle ultime due edizioni del trofeo, entrerà in gara nell’evento che assegnerà il titolo e inizierà il suo cammino dalla sfida dei quarti di finale contro l’Austria.

La formazione austriaca è certamente la più grande sorpresa nel novero delle otto formazioni che si giocheranno il titolo. Gli austriaci, per riuscire a centrare lo storico traguardo, hanno travolto 4-0 la Finlandia nel primo turno e firmato l’autentico colpaccio del secondo round superando l’Ungheria a Debrecen nell’incontro decisivo.

Il capitano Juergen Melzer può contare su una rosa nella quale non ci sono individualità di spicco, manca un top ten dello spessore del grande ex Dominic Thiem, ma vanta un collettivo solido nel quale ogni giocatore quando è chiamato in causa getta il cuore oltre l’ostacolo e gioca al massimo delle proprie potenzialità senza badare ad alcun tipo di calcolo. La prova migliore è offerta proprio dalla vittoria ottenuta in Ungheria. Dopo aver subito la rimonta dei magiari, gli austriaci non hanno tremato e grazie allo scatenato Jurij Rodionov hanno conquistato il punto decisivo.

Il giocatore più rappresentativo è, senza dubbio, Filip Misolic, numero 92 ATP, elemento che ha dovuto rinunciare alla sfida di secondo turno per un problema fisico. Alle sue spalle si contendono il posto di secondo singolarista Jurij Rodionov e Lukas Neumayer, rispettivamente numero 157 e 174 della classifica mondiale. In doppio ci sono due buonissimi specialisti come Lucas Miedler e Alexander Erler, numeri 28 e 41 della classifica di specialità.

In carriera Filip Misolic non ha mai incrociato sulla propria strada Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, mentre ha perso nell’unico confronto diretto con Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Rodionov non ha mai incontrato i papabili convocati azzurri, ad eccezione di una vittoria ottenuta su Lorenzo Sonego nelle qualificazioni di Kitzbühel 2018. Lukas Neumayer non ha mai affrontato i tennisti italiani; in caso di impiego sarà un avversario totalmente inedito per la truppa allenata da Filippo Volandri.