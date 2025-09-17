Tennis
ATP Almaty 2025, tre azzurri nell’entry list: presenti Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi
Sono tre gli italiani presenti nell’entry list dell’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, torneo che si disputerà da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, subito dopo il Masters 1000 di Shanghai, in Cina: sul veloce indoor della città kazaka saranno al via Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi.
Il tabellone è a 28 giocatori, quindi i primi 4 giocatori del seeding saranno esentati dal primo turno ed entreranno in gioco direttamente agli ottavi: al momento i beneficiari sarebbero i russi Karen Khachanov e Daniil Medvedev, il kazako Alexander Bublik e l’azzurro Flavio Cobolli.
Dovrebbe esordire al primo turno, invece, Luciano Darderi, che al momento sarebbe la testa di serie numero 5. Entra direttamente in main draw per il rotto della cuffia Luca Nardi, il quale risulta essere l’ultimo dei 18 giocatori ammessi, evitando così di dover attendere delle cancellazioni o di dover affrontare le qualificazioni.
ENTRY LIST ATP 250 ALMATY 2025
Karen Khachanov
Daniil Medvedev
Alexander Bublik
Flavio Cobolli
Luciano Darderi
Alex Michelsen
Brandon Nakashima
Gabriel Diallo
Corentin Moutet
Fabian Marozsan
Hamad Medjedovic
Yunchaokete Bu
Adam Walton
Laslo Djere
Jordan Thompson
Mariano Navone
Arthur Cazaux
Luca Nardi