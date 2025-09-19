Ciclismo, Mondiali 2025: le speranze di medaglia dell’Italia. Finn e Longo Borghini le punte, incognita Ciccone

Pronti a partire i Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. Domenica le prime gare per una settimana che sarà intensissima in terra africana. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia per la spedizione italiana.

Nelle prove contro il tempo manca una stella come Filippo Ganna, che difficilmente avrebbe potuto dire la sua su un percorso durissimo. Speranza azzurra che può essere affidata alla prova mista a cronometro: l’anno scorso arrivò il bronzo in Svizzera.

La punta dell’Italia è sicuramente Elisa Longo Borghini. Secondo trionfo al Giro consecutivo per la piemontese che cerca il sogno di una carriera: vestire la maglia iridata. Percorso ideale per lei che può giocarsi veramente le proprie carte sugli strappi.

Tra gli under 23 Lorenzo Finn va a caccia del bis dopo il trionfo clamoroso dell’anno scorso tra gli junior. Il 19enne ha dimostrato una buona gamba al Tour de l’Avenir, anche se alcuni avversari appaiono sulla carta superiori.

Difficile invece la prova dei professionisti: Tadej Pogacar è un gradino superiore a tutti, ma non mancano le stelle come Remco Evenepoel e Isaac del Toro. Giulio Ciccone sarà il capitano della selezione tricolore e può giocarsi sicuramente la top-5, in seconda battuta occhio a Giulio Pellizzari.

Categorie da seguire per un possibile podio anche quelle junior: Chantal Pegolo e Roberto Capello i capitani.