Carlos Alcaraz: “Non penso al n.1 ATP, ma a vincere ogni partita”

Carlos Alcaraz ha battuto il ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale degli US Open 2025 di tennis: lo spagnolo al termine del match che gli ha consegnato il biglietto per le semifinali dell’ultimo torneo stagionale dello Slam, ha parlato nella consueta intervista a caldo.

Sulla corsa alla vetta del ranking ATP l’iberico ha rivelato: “Non penso a tornare numero uno al mondo, quando scendo in campo penso solo a vincere. Il numero 1 è là, lo so, ma il presente è la partita e vedo di giocarla al meglio e di godermela“.

Sul torneo giocato finora: “Mi sento davvero bene. Vedere che vinco partite senza perdere un set è fantastico. Il fatto è che ho molta fiducia. Sto maturando. Ho imparato a gestire molte cose che accadono fuori dal campo, il che mi dà molta tranquillità per competere“.