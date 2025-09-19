Canottaggio, Mondiali 2025: le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta su 4 di coppia maschile e 2 senza femminile

Dopo le ultime modifiche comunicate nella giornata di ieri, scendono a tredici gli equipaggi dell’Italia in gara ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: di questi otto saranno impegnati in specialità olimpiche (sulle dodici totali), ma sulla carta le possibilità di podio sono riservate ad un paio di questi.

Sicuramente la freccia principale nella faretra azzurra è quella del quattro di coppia senior maschile, nonostante lo spostamento di Matteo Sartori sull’otto, sostituito sull’imbarcazione che fu dei Cavalieri delle Acque da Luca Chiumento, il quale gareggerà assieme a Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

Potrà certamente salire sul podio anche un’altra imbarcazione olimpica dell’Italia, il due senza senior femminile, con l’equipaggio composto da Laura Meriano ed Alice Codato: così come per l’altra barca azzurra citata, anche per questa l’oro appare un obiettivo difficile da realizzare, ma un altro metallo appare alla portata.

Per quanto concerne il resto degli equipaggi al via, tra quelli delle specialità paralimpiche è certamente in corsa per salire sul podio il singolo PR1 maschile azzurro di Giacomo Perini, infine nelle specialità non olimpiche l’esiguo numero di partecipanti regala delle chance all’Italia nelle nuove gare dell’otto misto e del doppio misto.