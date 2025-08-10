Canottaggio, l’Italia conquista 3 medaglie ai Mondiali U19 ma l’oro non arriva

L’Italia raccoglie tre medaglie, ma non sale sul gradino più alto del podio ai Mondiali under 19 di canottaggio 2025, conclusi oggi a Trakai, in Lituania, con le finali di tutte le specialità: gli azzurrini centrano due argenti ed un bronzo, oltre a diversi piazzamenti a ridosso del podio.

Nel quattro di coppia maschile Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli conquistano la medaglia d’argento dopo essere stati in testa nei primi 700 metri, salvo poi essere superati dalla Germania, vittoriosa al traguardo con 3.32 di vantaggio sulla barca azzurra.

Nel quattro senza maschile Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan chiudono alla piazza d’onore, staccati di 3.84 dalla Gran Bretagna, ma soprattutto caparbi nel difendersi dagli attacchi della Germania, poi terza, tra le boe rosse.

Nel quattro senza femminile, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana salgono sul gradino più basso del podio dopo aver ceduto il passo nella seconda metà di gara a Stati Uniti e Gran Bretagna, poi oro ed argento, ma resistendo nel finale all’attacco della Romania, quarta.

Nell’otto femminile Emma Tosi, Arianna Tosi, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Lara Bernardinello, con Riccardo Doni al timone, sono quarte alle spalle Gran Bretagna e Stati Uniti, oro ed argento, ed a 1.65 dalla Romania, bronzo.

Nel doppio maschile Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi chiudono al quarto posto, mentre nel due senza maschile Novak Mitrovic e Pietro Blasig si classificano quinti, cogliendo lo stesso piazzamento dell’otto maschile di Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri e Matteo Cecotti, con Morgana Maroni al timone.

Nelle Finali B il quattro di coppia femminile di Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat chiude ottavo, stessa posizione del doppio femminile di Alice Ozbolt e Viola Della Bella, infine il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero termina nono.