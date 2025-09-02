Calendario Europei softball 2025: orari, programma, tv, streaming

Si ricomincia dalla gioia del 2024, di un’Italia che ritornava con autorità sul tetto d’Europa. E si ritorna a respirare aria continentale, stavolta a Praga e dintorni. La capitale ceca ha messo in piedi una notevole organizzazione per la rassegna.

Saranno sei giorni infuocati, con le due prime della classe storiche chiamate a respingere l’assalto delle squadre di nuova generazione, che negli ultimi anni hanno occasionalmente dato un fastidio importante cambiando anche gli accoppiamenti storici delle finali. Per la squadra azzurra squadra quasi identica a quella di un anno fa, cambiato invece il coaching staff con Craig Montvidas manager e Greta Cecchetti pitching coach.

Gli Europei di softball 2025 si giocheranno da domenica 7 a sabato 13 settembre. Al momento non è prevista alcuna diretta tv, ma sarà possibile seguirli in diretta streaming su baseballeurope.tv, previo abbonamento di 59,99 euro per la sezione All Softball.

CALENDARIO EUROPEI SOFTBALL 2025

Domenica 7 settembre

10:00 Lituania-Austria (D)

11:00 Turchia-Svezia (D)

11:00 Slovacchia-Ucraina (B)

11:30 Finlandia-Svizzera (C)

11:30 Polonia-Israele (A)

13:00 Gran Bretagna-Francia (Y)

14:00 Grecia-Paesi Bassi (Y)

14:00 Finlandia-Belgio (C)

15:00 Ucraina-Danimarca (B)

16:00 Svezia-Austria (D)

16:00 Italia-Germania (X)

16:30 Turchia-Lituania (D)

16:30 Israele-Croazia (A)

20:30 Cechia-Spagna (X)

Lunedì 8 settembre

10:00 Belgio-Svizzera (C)

10:00 Austria-Turchia (D)

10:00 Lituania-Svezia (D)

11:00 Danimarca-Slovacchia (B)

13:00 Croazia-Polonia (A)

13:00 Spagna-Italia (X)

16:00 A1-D1 (X)

16:30 Grecia-Gran Bretagna (Y)

16:30 B1-C1 (Y)

16:30 Germania-Cechia (X)

19:30 Francia Paesi Bassi (Y)

Martedì 9 settembre

10:00 A1-Italia (X)

10:00 Grecia-C1 (Y)

10:00 Francia-B1 (Y)

11:00 Spagna-Germania (X)

12:30 D1-Cechia (X)

13:00 B3-C3 (G, 2° round)

13:00 A2-C2 (F, 2° round)

13:00 B2-C2 (F, 2° round)

16:00 D3-A3 (G, 2° round)

16:30 Germania-A1 (X)

16:30 Gran Bretagna-C1 (Y)

16:30 Paesi Bassi-B1 (Y)

16:30 Spagna-D1 (X)

19:30 Italia-Cechia (X)

Mercoledì 10 settembre

10:00 B1-Gran Bretagna (Y)

10:00 A1-Spagna (X)

10:00 D1-Germania (X)

10:00 Grecia-Francia (Y)

11:00 C1-Paesi Bassi (Y)

13:00 A2-B2 (F, 2° round)

13:00 D3-B3 (G, 2° round)

13:00 D4-C3 (G, 2° round)

14:00 C2-D2 (F, 2° round)

16:00 B1-Grecia (Y)

16:30 C1-Francia (Y)

16:30 Cechia-A1 (X)

16:30 Italia-B1 (X)

19:30 Gran Bretagna-Paesi Bassi (Y)

Giovedì 11 settembre

10:00 X1-Y3 (Z, Super Round)

10:00 Y6-Y4 (E, Placement Round)

10:00 X6-Y4 (E, Placement Round)

11:00 X3-Y1 (Z, Super Round)

13:00 D4-B3 (G, 2° round)

13:00 Y5-X5 (E, Placement Round)

13:00 Y2-X2 (Z, Super Round)

13:30 Y2-X2 (Z, Super Round)

14:00 C2-A2 (F, 2° round)

16:30 Y3-X3 (Z, Super Round)

16:30 D2-B2 (F, 2° round)

16:30 C3-A3 (G, 2° round)

16:30 X4-Y4 (E, Placement Round)

16:30 X6-Y6 (E, Placement Round)

19:30 Y1-X1 (Z, Super Round)

Venerdì 12 settembre

10:00 X2-Y3 (Z, Super Round)

10:00 D4-A3 (G, 2° round)

10:00 Y6-X5 (E, Placement Round)

11:00 X6-Y5 (E, Placement Round)

13:00 C3-D3 (G, 2° round)

13:00 F4-F3 (F, 2° round)

13:30 X3-Y2 (Z, Super Round)

14:00 F2-F1 (F, 2° round)

16:30 X2-Y1 (Z, Super Round)

16:30 Y5-X4 (E, Placement Round)

16:30 A3-B3 (G, 2° round)

16:30 X5-Y4 (E, Placement Round)

19:30 Y2-X1 (Z, Super Round)

Sabato 13 settembre

14:00 Z4-Z3 (Finale 3° posto)

18:00 Z2-Z1 (Finale 1° posto)

PROGRAMMA EUROPEI SOFTBALL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv