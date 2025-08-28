Softball: Julianna Verni sostituisce Alice Nicolini nell’Italia per gli Europei 2025

Cambio nel roster dell’Italia che affronterà gli Europei di softball a Praga e dintorni dal prossimo 7 settembre. La squadra azzurra si ritrova a dover sostituire Alice Nicolini, ferma per infortunio alle costole da settimane. Lo fa inserendo Julianna Verni.

Si tratta di una pitcher italoamericana del 2004, originaria di Boston e che è tesserata per Forlì. 25 presenze con la maglia della Syracuse University (NCAA, Division I), ha un bilancio di 11-7 con media ERA di 3.78 su 100 inning lanciati, con 79 strikeout e 34 basi ball concesse.

Più di recente Verni è già stata alla corte di Craig Montvidas, il manager azzurro, che ha guidato anche le Minot Honeybees in Northwoods League, una delle leghe estive del continente americano. 19 partite, 9-3, 95 eliminazioni al piatto e 42 basi ball su 91.1 riprese e 2.75 punti guadagnati di media.

Il reparto lanciatrici dell’Italia era già folto e comunque di ottima qualità, con le presenze di Ilaria Cacciamani, Alexia Lacatena, Laura Bigatton e Christina Toniolo. Adesso arriva quello che, di fatto, è il secondo cambiamento rispetto alla formazione vincente del 2024.