Softball, Craig Montvidas: “Europei vinti da un gruppo che è stato uno tsunami”

Dopo una settimana piena di pathos e di emozioni, culminata con la vittoria degli Europei 2025 a Praga, Craig Montvidas – manager della nazionale italiana di softball – può tirare le somme di quanto successo con le sue azzurre sul diamante.

Intervistato dal sito della FIBS, il tecnico ha detto: “Sono davvero felice per tutti coloro che sono stati coinvolti in questo successo e, anche se so che può apparire un cliché, per vincere una competizione di questo livello bisogna che tutti lavorino insieme, ed è proprio ciò che è stato fatto e che ci ha dato la spinta finale decisiva”.

Poi ha aggiunto: “Il nostro torneo, nella varie partite, è stato come un’onda che viene e che va, viene e va e, alla fine, diventa uno tsunami. Questo è quello che è successo”. Successivamente, ricordando il suo passato da responsabile della nazionale dei Paesi Bassi, ha detto sorridendo: “Conosco meglio la squadra olandese rispetto alla mia: sono venute pronte a combattere, sono molto atletiche e forti. La finale è stata come un match di boxe. Hanno ottenuto i primi punti colpendoci, hanno avuto la possibilità di mandarci al tappeto ma non l’hanno fatto e noi siamo tornate in posizione: ci siamo avvicinate e tra il quinto e il sesto inning si è potuto vedere il turning point della partita. L’onda che è diventata uno tsunami”.

Sul suo arrivo sulla panchina dell’Italia: “Ho parlato con il presidente per la prima volta a dicembre, prima che qualsiasi cosa fosse finalizzata. Era una sorpresa. Non avevamo molto tempo per fare tutto, ma in qualche modo abbiamo gestito la situazione. Avere un ottimo team e un ottimo staff ci ha davvero aiutato. La nazionale italiana è una grande squadra, ma penso che tutto nasca da una buona comunicazione e dall’empatia di un gruppo nel quale ognuno tiene all’altro e si aiuta: è una caratteristica di questa squadra e credo che abbia fatto la differenza”.

Questo infine il punto di vista del presidente della FIBS, Marco Mazzieri: “Le ragazze hanno giocato un torneo praticamente impeccabile, mostrando ancora una volta la loro immensa qualità. Non è un caso che nei mesi scorsi, quando l’attività agonistica doveva ancora partire, avevamo evidenziato il fatto che questo gruppo, capace di grandi cose in passato, doveva essere messo nelle condizioni di poter alzare ulteriormente l’asticella e così è stato. Sapete, confermarsi campionesse d’Europa non è una cosa scontata, anche perchè tutte le squadre sognano di poterti togliere il titolo dalle mani. Complimenti alle ragazze e a tutto lo staff al completo, che si è messo a disposizione con lo spirito giusto, diventando uno dei fattori chiave per vincere l’Europeo per la quattordicesima volta nella nostra storia”.