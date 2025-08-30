Softball: Bollate è Campione d’Europa! Vince la Premier Cup 2025, extra inning da brividi con l’Olympia Haarlem

L’MKF Bollate è Campione d’Europa. Il club lombardo vince in casa la Premier Cup 2025, battendo l’Olympia Haarlem all’extra inning per 4-3 in una partita a tratti da dramma purissimo. La classifica del girone, ora valida per l’assegnazione del trofeo, rende Bollate irraggiungibile: 8 vittorie su 8, due in più di Olympia e Sparks, le due squadre di Haarlem.

Il match, come prevedibile, risulta molto bloccato su come le lanciatrici riescono a interpretarlo, Hop dalla parte di Haarlem e Bajusz da quella di Bollate. Nel terzo inning in seconda base ci va Longhi per le italiane, nel quarto Moreland per le olandesi. Di seconde basi ne arrivano parecchie fino al quinto inning, ma nessuna ha i crismi per poter diventare di più. Inevitabile l’extra inning con un tesissimo 0-0.

Considerato che in palio c’è, in tutti i sensi, la coppa, è fondamentale tutto quel che accade nel frangente. Hop viene piazzata in seconda dall’Olympia, e sul doppio di Beers a segno ci va lei. Van Aalst piazza lo 0-2 ancora via singolo e Van der Zanden completa l’opera per lo 0-3. Tocca a Bollate, che mette in seconda Bigatton e pesca il walk di Slaba prima e di Eguchi poi. Sul cambio al lancio Hop-Van Aalst è Modrego a piazzare uno spaventoso triplo a destra che regala all’MKF il 3-3. Con un solo out tocca a Longhi: singolo, Modrego corre e corre ancora, fino a quel 4-3 che vale il trionfo di Bollate.

La Premier Cup non è però finita, perché siccome le spagnole Rivas Madrid devono comunque giocare per un piazzamento che può essere nel gruppo delle seconde, ecco che è necessario disputare l’ultimo match, a stretto giro, tra le iberiche e proprio Bollate. La conclusione, comunque, di una Coppa finita col girone a causa della pioggia dei giorni scorsi (e anche di stamattina).