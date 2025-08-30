Softball: Bollate chiude imbattuta la Premier Cup da già campione d’Europa

L’MKF Bollate, dopo aver vinto con un turno d’anticipo la Premier Cup 2025, s’impone anche nell’ultima partita, quella con le spagnole Rivas Madrid, impedendo loro di andare sul podio della rassegna continentale. 5-1 il punteggio a favore del club tricolore in questa ultima sfida.

La cronaca, in maniera piuttosto rapida, racconta di Thomas che parte con il singolo dell’1-0 firmato poi da Elisa Cecchetti. Risposta nel secondo di Aasland che spinge Ramirez verso l’1-1, ma nel terzo un errore difensivo lancia Slaba a realizzare il 2-1. Nel quarto inning si riempiono le basi e un singolo di Villa manda Bajusz a casa per il 3-1; seguono Costa e poi Villa (singolo di Slaba) per chiudere sul 5-1.

A questo punto può continuare la festa dell’MKF, che chiude nel migliore dei modi una settimana resa difficilissima dalla pioggia. E i ringraziamenti a Greta Cecchetti, autrice di una straordinaria carriera, sui social sono tanti, grandi e illimitati sotto tantissimi aspetti.

La classifica finale: Bollate 8-0, Olympia Haarlem 6-2, Sparks Haarlem 6-2, Rivas Madrid 5-3, Joudrs Praga 4-4, Wesseling Vermins 3-5, Crazy Chicklets 3-5, MSG Phoenix 1-7, Princ Zagabria 0-8.