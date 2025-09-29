CiclismoSport in tvStrada
Calendario Europei ciclismo 2025: programma, orari, tv, streaming
Gli Europei 2025 di ciclismo su strada andranno in scena da mercoledì 1° ottobre a domenica 5 in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche: si inizia con la giornata riservata a tutte le cronometro individuali, per poi passare alle cronostaffette miste, ed infine saranno spalmate su tre giornate le prove in linea.
Per tutte le gare degli Europei 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CAENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025
Mercoledì 1° ottobre 2025 – Cronometro individuali
09.30 Donne Junior 12,2 km Allex-Étoile
10.45 Uomini Junior 24 km Loriol-Étoile
12.00 Donne U23 24 km Loriol-Étoile
12.45 Uomini U23 24 km Loriol-Étoile
14.20 Donne élite 24 km Loriol-Étoile
15h45 Uomini élite 24 km Loriol-Étoile
Giovedì 2 ottobre 2025 – Cronostaffetta mista
11.00 U19 2×20 km Étoile-Étoile
14.30 Elite 2×20 km Étoile-Étoile
Venerdì 3 ottobre 2025 – Prova in linea
09.00 Donne U23
12.40 Donne Junior
15.35 Uomini Junior
Sabato 4 ottobre 2025 – Prova in linea
09.00 Uomini U23
14.00 Donne élite
Domenica 5 ottobre 2025 – Prova in linea
11.45 Uomini élite
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.