Calendario Europei ciclismo 2025: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2025 di ciclismo su strada andranno in scena da mercoledì 1° ottobre a domenica 5 in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche: si inizia con la giornata riservata a tutte le cronometro individuali, per poi passare alle cronostaffette miste, ed infine saranno spalmate su tre giornate le prove in linea.

CAENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025

Mercoledì 1° ottobre 2025 – Cronometro individuali

09.30 Donne Junior 12,2 km Allex-Étoile

10.45 Uomini Junior 24 km Loriol-Étoile

12.00 Donne U23 24 km Loriol-Étoile

12.45 Uomini U23 24 km Loriol-Étoile

14.20 Donne élite 24 km Loriol-Étoile

15h45 Uomini élite 24 km Loriol-Étoile

Giovedì 2 ottobre 2025 – Cronostaffetta mista

11.00 U19 2×20 km Étoile-Étoile

14.30 Elite 2×20 km Étoile-Étoile

Venerdì 3 ottobre 2025 – Prova in linea

09.00 Donne U23

12.40 Donne Junior

15.35 Uomini Junior

Sabato 4 ottobre 2025 – Prova in linea

09.00 Uomini U23

14.00 Donne élite

Domenica 5 ottobre 2025 – Prova in linea

11.45 Uomini élite

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.