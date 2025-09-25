Calcio, Genoa e Torino completano il quadro delle qualificate agli ottavi di Coppa Italia

Si completano i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio, e sono ormai noti tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale: le ultime due squadre a qualificarsi sono il Genoa, che batte l’Empoli e sfiderà l’Atalanta, ed il Torino, che piega il Pisa ed affronterà la Roma.

Il Genoa rimonta e batte l’Empoli, sconfitto per 3-1. Nel primo tempo a passare in vantaggio, al primo affondo, sono gli ospiti, al 12′, grazie alla punizione di Saporiti, che sorprende l’estremo difensore avversario. I liguri si scuotono e pareggiano immediatamente, grazie a Frendrup, che al quarto d’ora raccoglie l’assist di Colombo e batte Perisan. Nella ripresa il Genoa ribalta le sorti del match grazie a Marcandalli, che sfrutta l’assist di testa del neoentrato Venturino e firma il vantaggio dei padroni di casa. A chiudere la sfida, al minuto 83, è Ekhator, servito da Thorsby, che sigla il gol del definitivo 3-1.

Il Torino piega il Pisa per 1-0. Nel primo tempo i granata passano subito a condurre, grazie alla realizzazione di Casadei, che al 9′ sugli sviluppi di un corner anticipa il diretto marcatore ed insacca di testa battendo Scuffet. Nella ripresa al 49′ i padroni di casa vedono annullato il raddoppio di Ismajli per un tocco di mano dello stesso calciatore. Al 57′, invece, viene negato il gol del pareggio del Pisa, firmato di testa da Raul Albiol, il quale però si trovava in fuorigioco. Cuadrado si fa espellere per proteste al 63′ ed i toscani restano in inferiorità numerica: il Torino sfiora il raddoppio, ma non chiude il match ed in pieno recupero serve un grande intervento di Paleari per negare il pareggio a Tramoni.