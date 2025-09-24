Calcio, grave infortunio per Giovanni Leoni: lungo stop per il difensore italiano del Liverpool

Un esordio da incubo per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Il talentuoso difensore italiano (classe 2006), ex Parma e acquistato in estate dai Reds per la cifra di 30 milioni di euro più di 5 bonus, è stato costretto a uscire in barella all’81’ per una brutta torsione del ginocchio in seguito a un intervento per recuperare una palla che stava uscendo in fallo laterale, nella sfida di ieri contro il Southampton in Carabao Cup.

Si è compresa immediatamente la gravità dell’infortunio e gli esami strumentali effettuali quest’oggi purtroppo sono stati impietosi da questo punto di vista: rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Per lui ci sarà l’intervento chirurgico e una lunga assenza dai campi di gioco.

Il centrale difensivo nostrano, si può ipotizzare, dovrà stare fermo almeno 6-7 mesi. Arne Slot spera di averlo a sua disposizione per la fase decisiva della stagione, ma più probabile che per lui l’annata agonistica si sia chiusa praticamente ancor prima di iniziare.

Una brutta notizia anche per la Nazionale italiana di calcio. Il CT Rino Gattuso aveva speso belle parole nei confronti di Leoni e, viste le non tante alternative nel reparto difensivo tricolore, la presenza dell’ex del club ducale e della Sampdoria nelle sfide importanti delle qualificazioni ai prossimi Mondiali avrebbe potuto fare molto comodo. Una convinzione rafforzata dalla convocazione che c’era stata per il doppio impegno contro Estonia e Israele.

Lo stopper romano, in serata, ha anche scritto un messaggio su Instagram in cui ha espresso le sue sensazioni: “Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile. Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma darò tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico. Grazie!“.

POST SU INSTAGRAM DI GIOVANNI LEONI