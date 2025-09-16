Rimonta folle della Juventus in Champions League! Dortmund raggiunto al 96′, vincono Arsenal e Real Madrid

La fase campionato della Champions League 2025-2026 di calcio maschile si è aperta ufficialmente quest’oggi con lo svolgimento delle prime sei partite del turno inaugurale di una regular season che prevede nel complesso otto match per ognuna delle 36 squadre partecipanti. Bilancio agrodolce per l’Italia, che comincia con un pareggio casalingo della Juventus in attesa del debutto tra mercoledì e giovedì di Inter, Napoli e Atalanta.

Succede di tutto nel secondo tempo all’Allianz Stadium di Torino dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, con i bianconeri guidati da Igor Tudor che rispondono colpo su colpo al Borussia Dortmund (1-1 con Yildiz al 63′, 2-2 con Vlahovic al 67′) per poi inventarsi una clamorosa rimonta in pieno recupero da 2-4 a 4-4 con le firme di Vlahovic al 94′ e di un insospettabile Kelly al 96′.

Nelle altre partite della serata il Real Madrid va sotto in casa contro il Marsiglia di De Zerbi ma si impone in rimonta per 2-1 trovando il gol decisivo in inferiorità numerica all’81’ con il secondo rigore odierno di Mbappè, mentre il Tottenham batte 1-0 il Villareal grazie all’autorete di Luiz Junior al 4′ ed il Qarabag fa il colpaccio all’Estadio da Luz di Lisbona ribaltando il Benfica da 0-2 a 3-2.

Nel tardo pomeriggio erano arrivate le nette vittorie esterne dell’Arsenal a Bilbao per 2-0 (gol di Martinelli e Trossard) contro l’Athletic e della sorprendente Royale Union Saint-Gilloise ad Eindhoven per 3-1 (reti svizzere firmate da David, Ait El Hadj e Mac Allister) contro i campioni d’Olanda del PSV.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Athletic Bilbao vs Arsenal 0-2

PSV vs Royale Union Saint-Gilloise 1-3

Benfica vs Qarabag 2-3

Juventus vs Borussia Dortmund 4-4

Real Madrid vs Marsiglia 2-1

Tottenham vs Villareal 1-0