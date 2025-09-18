Calcio a 5, l’Italia la spunta 2-1 a Fasano col Kazakistan. Si decide tutto al ritorno

L’Italia del calcio a 5 ha compiuto il primo necessario passo per staccare il pass verso gli Europei 2026 di futsal. Nell’andata degli spareggi contro il Kazakistan infatti, Musumeci e soci si sono imposti per 2-1. Ecco la cronaca del match che vedrà il suo atto di ritorno il prossimo 23 settembre ad Astana.

La partita inizia con un grado di tensione quasi atteso a Fasano. L’Italia ci prova, ma il Kazakistan chiude tutti gli spazi mettendoci fisicità e provando a prendersi il pallino del gioco. Higuita e Bellobuono rispondono presenti alle sollecitazioni di Musumeci e Yesenamanov. Si scollina la metà del primo tempo: Samperi chiama timeout.

L’interruzione produce effetti perché al quarto d’ora Merlim si accende: imbeccata per Musumeci che arriva davanti al portiere superandolo parzialmente, la palla sembra non voler entrare ma Pulvirenti è pronto a griffare il punto del vantaggio. Italia-Kazakistan 1-0: si va all’intervallo con gli azzurri in vantaggio, la reazione degli ospiti si traduce in qualche sussulto ma nulla che impressioni Bellobuono.

La ripresa si apre con un’Italia tambureggiante. Il Kazakistan tiene botta, ma spende tante energie, anche perché gli uomini di Kakà non hanno rotazioni profonde. Il pubblico di Fasano spinge gli azzurri che, dopo diversi giri di lancette, passano alla mezz’ora: Motta s’incunea, parte un tiro che viene ribattuto. Sul “rimbalzo” De Oliveira timbra il meritato raddoppio.

Il 2-0 “fa paradossalmente bene” al Kazakistan che reagisce ferocemente assaltando la porta di Bellobuono. Il portiere prima manda la palla sul palo sventando il tiro di Knaub, poi capitola sullo schiaffo al volo di Yesenamanov sul cross da corner di Edson.

Si va sul 2-1 a 7 giri di lancette dalla fine. Samperi chiama timeout per arginare la tempesta. La mossa funziona. C’è un ultimo brivido sulla punizione di Knaub, che però è più carica di tensione che di precisione. Finisce così: Italia-Kazakistan 2-1. Tutto aperto, ma azzurri con il vantaggio che volevano. Ritorno in programma ad Astana, il prossimo 23 settembre, con calcio d’inizio alle 16:30.