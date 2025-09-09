Calcio a 5, Salvo Samperi: “Faremo di tutto per qualificarci agli Europei. Abbiamo bisogno del supporto di tutti”

Un messaggio a tutto il futsal italiano. Il ct della nazionale di calcio a 5, Salvo Samperi, ha chiamato a raccolta l’intero movimento in vista delle partite di spareggio, per l’accesso agli Europei 2026 , contro il Kazakistan.

Le date da cerchiare sul calendario sono quella del 18 settembre, a Fasano, e quella del 23 settembre, nel ritorno ad Astana.

Samperi, al sito della Divisione Calcio a 5, ha affermato: “Ci aspettano due partite difficili contro un avversario molto forte. Al di là delle scelte tecniche, mi piacerebbe sentire fiducia totale nei confronti di questa squadra. Vorrei che tutto il movimento sostenesse questi ragazzi, perché posso assicurare che faremo di tutto per qualificarci all’Europeo. Abbiamo bisogno del supporto e dell’affetto di tutti, sia nei momenti felici, così come in quelli difficili: noi daremo tutto quello che abbiamo fino all’ultimo secondo onorando la maglia più bella di tutte”.

“Con tutto lo staff e con l’area tecnica – ha aggiunto – abbiamo monitorato i giocatori convocabili partita dopo partita, dedicando particolare attenzione ai giovani che stanno crescendo nelle categorie inferiori, oltre che in Serie A. Abbiamo svolto diversi test fisici grazie all’area performance, controllando il sonno durante i raduni, seguendo con regolarità l’alimentazione dei giocatori, mettendo in campo accorgimenti professionali che riteniamo fondamentali e che col passare del tempo possono fare la differenza”.

Infine: “Sono stato presente in quasi tutti i campi della Serie A per visionare le partite, sia in Italia che all’estero perché credo fortemente che osservare i giocatori dal vivo sia fondamentale: permette di cogliere aspetti che non emergono da un video, come atteggiamento, linguaggio del corpo e intensità di gioco”.