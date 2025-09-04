Calcio a 5, le convocate dell’Italia per la doppia amichevole col Marocco: sono 18 le giocatrici scelte

La marcia di avvicinamento della nazionale italiana di calcio a 5 femminile alla prima storica edizione dei Mondiali, che si terranno dal 21 novembre al 7 dicembre a Manila (nelle Filippine), prosegue con un importante doppio appuntamento.

Una mini-serie di partite contro il Marocco, il 9 e il 10 di settembre al Pala Jacazzi di Aversa, rispettivamente con i calcio d’avvio fissato in una circostanza alle ore 19 e nell’altra alle ore 20.

A tal proposito, in attesa del sorteggio iridato che si terrà il prossimo 15 settembre, la ct Francesca Salvatore ha reso nota la lista delle 18 convocate per le amichevoli contro la formazione africana, 3 portieri e 15 giocatrici di movimento. Fra loro vi sono: l’estremo difensore Sestari, Sara Boutimah, Bruna Borges, Ludovica Coppari, Rafaela Dal’Maz e Renata Adamatti. Di seguito l’elenco completo delle convocate e la composizione dello staff tecnico.

Portieri: Ana Carolina Sestari (Women Roma), Denise Carturan (Città di Falconara), Anthea Polloni (Soccer Altamura);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (Women Roma), Gaby Vanelli (Women Roma), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Ludovica Coppari (Kick Off), Erika Ferrara (Città di Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Alice Virdis (Cagliari), Rafaela Dal’Maz (Poio Pescamar), Renata Adamatti (CMB).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Ilaria Felaco; Match analyst: Mauro Buonfrate e Riccardo Manno; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Daniela Grande.