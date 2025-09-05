Boxe, Salvatore Attrattivo subito fuori ai Mondiali dopo un grande match: verdetto casalingo a favore di Readshaw

Salvatore Attrattivo è subito eliminato nei 50 kg ai Mondiali di boxe targati World Boxing in corso di svolgimento alla M&S Arena di Liverpool. A batterlo l’inglese Reece Readshaw, che festeggia così assieme al suo pubblico per verdetto non unanime (3-2, tre 29-28 e due 28-29). Decisiva l’ultima ripresa e, forse, ancor più una seconda che poteva essere assegnata in modo più equilibrato rispetto a quanto visto. Si completa dunque una giornata negativa per l’Italia, che vede tutti i suoi rappresentanti odierni eliminati.

Contro un avversario che combatte da padrone di casa, Attrattivo cerca di non concedergli la distanza per colpire, anche se è Readshaw a tenere di più il centro del ring. Nella seconda metà del primo round arriva qualche buon colpo, però l’inglese è spesso abbastanza attento anche se meno attivo rispetto all’italiano. Non è del resto un caso che tutte le preferenze dei giudici vadano ad Attrattivo.

Nella seconda ripresa Attrattivo fa il possibile per non concedere troppo a un Readshaw che però ha un primo minuto migliore rispetto a tutto quel che si è visto prima. Pur sempre aggressivo, l’italiano non riesce a essere particolarmente convincente quando si tratta di colpire, ed è così che il verdetto si ribalta completamente per tutti i giudici. Forse ci stava, però, un po’ di equilibrio in più.

Va così a decidersi tutto negli ultimi tre minuti, in cui entrambi si finiscono per esprimere con più forza, conoscendo la posta in palio. In alcuni momenti è più incisivo Attrattivo, in altri è Readshaw a trovare la distanza, anche se è l’inglese a centrare un minimo di più il bersaglio. In particolare l’ultimo minuto è una vera battaglia, e finisce con entrambi che sono convinti della vittoria. Il verdetto premia Readshaw: Attrattivo non è proprio felicissimo di questo. La decisione può dirsi beffarda: tre giudici a favore dell’inglese, solo due per l’italiano. Equilibrio effettivo, ma che si sposta sul parere di una sola persona in questo caso.