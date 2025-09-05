Boxe
Boxe, Vincenzo Lizzi meritava la vittoria ai Mondiali: verdetto dubbio, passa il bulgaro Boldirev
Vincenzo Lizzi ha perso immeritatamente in occasione del suo esordio ai Mondiali 2025 di boxe. Il pugile italiano avrebbe meritato di vincere sul ring della M&S Bank Arena e di qualificarsi agli ottavi di finale della categoria fino a 85 kg, ma il nostro peso massimo leggero si è visto derubato di un’affermazione apparsa oggettivamente molto nitida. Il bulgaro Semion Boldirev è stato premiato da quattro giudici su cinque: successo per split decision con i riscontri di 30-26, 30-26, 29-27, 27-29, 30-26.
Il 29enne, bronzo agli Europei 2024 e con un record di 23 successi e 5 sconfitte da dilettante, ha impostato un incontro molto aggressivo, ha preso sempre l’iniziativa, ha controllato il centro del ring e ha punzecchiato il rivale con dei colpi interessanti (anche se è mancata la stoccata davvero impattante in grado di fare male all’avversario). Il bulgaro ha invece combattuto troppo di rimessa, non è mai stato propositivo e raramente ha trovato il corpo dell’azzurro, non meritando oggettivamente un’affermazione così schiacciante.
Vincenzo Lizzi ha scosso più volte il capo mentre veniva declamato il verdetto, a dimostrazione della sua contrarietà. Delusione anche all’angolo dove si trovavano Clemente Russo e Giovanni De Carolis. Si tratta della seconda eliminazione per l’Italia ai Mondiali dopo quella di Remo Salvati a inizio pomeriggio, per il momento l’unica ad avere superato il primo turno è stata Melissa Gemini.