Boxe, Melissa Gemini debutta con una vittoria ai Mondiali e attende una rivale di spessore

Melissa Gemini ha fatto il proprio esordio ai Mondiali 2025 di boxe, risultando la prima italiana a salire sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna). Nella giornata che ha aperto la rassegna iridata, a cui partecipano 13 azzurri (8 uomini e 5 donne), la 23enne viterbese ha sconfitto la messicana Citlalli Vanessa Ortiz per split decision e si è così qualificata agli ottavi di finale della categoria fino a 75 kg.

L’asticella si alzerà sensibilmente per la nostra portacolori, visto che incrocerà i guantoni con la norvegese Sunniva Hofstad, Campionessa del Mondo juniores nel 2022 e accreditata di un ottimo pugilato: servirà una prestazione davvero rimarchevole da parte della nostra portacolori, che prima di oggi vantava un record di 21 successi e altrettante sconfitte, per provare a superare una rivale contro cui ha perso con verdetto unanime lo scorso 16 maggio nella World Boxing Cup in quel di Varsavia.

Il nostro peso medio ha impostato un incontro molto accorto, equivalendosi con la rivale: nel primo round ha controbattuto ai colpi della messicana, ma tre giudici hanno preferito Ortiz per la maggiore precisione dei colpi; nella seconda ripresa la nostra portacolori ha alzato un po’ il ritmo ed è risultata più propositiva; poi in una situazione di sostanziale equilibrio si è fatta apprezzare maggiormente nella terza frazione grazie a dei buoni colpi ed è riuscita a portare a casa l’incontro.