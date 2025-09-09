Boxe: Gianluigi Malanga saluta i Mondiali, Habibinezhad non gli concede sconti

Gianluigi Malanga è stato eliminato dai Mondiali di boxe in corso di svolgimento a Liverpool, nella cornice della M&S Bank Arena. Nei 65 kg, l’azzurro deve subire l’assoluta foga dell’iraniano Ali Habibinezhad, che si qualifica per i quarti di finale con il verdetto unanime dei giudici (due 30-27 e tre 29-28).

Prime fasi di combattimento davvero dure, anche perché Malanga è costretto a difendersi dalla furia di Habibinezhad, che parte letteralmente a testa bassa e pugni frequentissimi, costringendo l’italiano alle corde o a scansarsi in più occasioni. Il problema di una situazione del genere è uno: esagerare. L’iraniano lo fa a più riprese, mentre Malanga quando può essere concreto lo è. Risultato: round incerto e tre 10-9 per l’azzurro contro i due del suo avversario.

Dopo aver incassato sia i pugni che il primo round, Malanga nel secondo inizia anche con più convinzione, sebbene il suo avversario continui nella sua boxe offensiva al massimo. Anche fino all’eccesso, visto che spesso viene richiamato dall’arbitro. Habibinezhad, comunque, verso il finale di ripresa concede qualcosa in più alla concretezza, e stavolta i giudici sono tutti dalla sua parte.

L’assalto senza sosta dell’iraniano continua nel terzo e decisivo round, in cui però Malanga, dalla corta distanza, qualcosa riesce a fare. L’ultima parte del round è decisamente combattuta, con entrambi non disposti in nessun modo a concedere qualcosa all’altro. Tale è la furia del combattimento che, alla fine, ad alzare le braccia sono entrambi. A uno solo, però, può essere accordato il passaggio del turno, e quell’uno è Habibinezhad.