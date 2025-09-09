Boxe: Giovanna Marchese ai quarti dei Mondiali, Nesbett battuta d’autorità

Giovanna Marchese si qualifica per i quarti di finale nei 48 kg ai Mondiali di boxe in corso di svolgimento alla M&S Bank Arena di Liverpool. Per lei arriva un bel successo contro la pugile australiana Emma Nesbett, un verdetto unanime dei giudici (5-0, quattro 30-27 e un 29-28) che materializza in modo chiaro e indiscutibile la sua superiorità. Adesso la kazaka Sabina Bobokulova. Vedremo questo combattimento venerdì 12 alle 13:15.

L’attività sia dell’una che dell’altra pugile è molto evidente nel round d’apertura: nessuna delle due si risparmia, e i colpi vengono scambiati spesso a ritmo importante. Ci prova Marchese a prendere il centro del ring, e qualcosina riesce a ottenere, dei colpi li riesce a piazzare anche Nesbett, ma è l’italiana a risultare più convincente agli occhi dei giudici (quattro 10-9 contro uno).

La bella mobilità di Marchese continua a lasciare più dubbi che certezze a Nesbett, e del resto l’allontanarsi per poi trovare dei diretti di livello fa parecchia differenza. Nel pugilato dell’azzurra c’è più sicurezza, più capacità di entrare con il sinistro che diventa spesso un’arma importante. Non che l’australiana non mandi a segno qualcosa, ma la ripresa ha un sapore nettamente più italiano, e anche i cinque giudici sono tutti d’accordo in tal senso.

A quel punto all’azzurra (che, peraltro, di blu veste oggi) basta semplicemente controllare la situazione per poter gestire e guadagnarsi, negli ultimi tre minuti, i quarti di finale. E del resto continua a essere aggressiva e mobile, le due chiavi che le hanno finora portato bene. Difatti c’è un altro quintuplo 10-9 a completare la questione della superiorità.