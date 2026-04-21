Boxe, l’Italia debutta con 5 vittorie nella World Boxing Cup: Chime e Gemini ai quarti

A Foz Do Iguaçu (Brasile) è incominciata la prima tappa della World Boxing Cup, a cui l’Italia prende parte con dodici pugili (otto uomini e quattro donne). Nella prima giornata sono saliti sul ring sei azzurri, conquistando cinque vittorie e incassando una sola sconfitta.

Dean Nwokedi Chime si è distinto tra i pesi massimi (90 kg), regolando l’irlandese Marley per 4-1 e meritando il quarto di finale contro l’inglese Scott. Approda ai quarti di finale anche Melissa Gemini, che ha regolato l’uruguayana Cabrera per 3-1 tra le 75 kg e ora affronterà la brasiliana Santos.

Gianluigi Malanga si è imposto per split decision (3-2) contro il moldavo Cebotari e prosegue la propria avventura tra i 75 kg: agli ottavi di finale incrocerà il francese Traorè. Sorrisi anche per Michele Baldassi tra i 60 kg: sofferto 3-2 contro l’azero Mahammadalia e ora ottavi contro il canadese Al Ahmadieh.

Gerlando Tumminello si è imposto per KO tecnico al primo round sull’egiziano Elsharkawi e agli ottavi del tabellone fino a 80 kg se la dovrà vedere con il croato Veocic. Termina l’avventura di Chiara Saraiello (WRSC contro la turca Surmeneli tra le 70 kg).