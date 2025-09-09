Boxe, Tommaso Sciacca fermato da Lozano Serrano: i Mondiali si chiudono agli ottavi

Tommaso Sciacca è stato eliminato agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di boxe, cedendo al cospetto dello spagnolo Rafael Lozano Serrano nella categoria fino a 55 kg. Il nostro portacolori, reduce dal successo con lo scozzese Aaron Andrew Cullen all’esordio sul ring della M&S Bank Arena, è stato sconfitto con verdetto unanime (5-0: 29-28, 29-28, 30-27, 29-28, 30-27) e termina così la propria avventura nella rassegna iridata.

Il 24enne siciliano, che vanta un record di 21 successi e 7 sconfitte nel corso della sua carriera da dilettante, ha combattuto in maniera brillante nel primo round, aggredendo con continuità l’avversario e portando dei colpi interessanti, sfoggiando un bel gancio e un’interessante agilità di gambe. L’iberico ha però piazzato un paio di combinazioni più incisive e ha raccolto la preferenza di tre giudici su cinque.

Nella seconda ripresa è stato Lozano Serrano ad aumentare il ritmo e da quel momento l’azzurro ha faticato a impostare la propria azione, venendo frenando dalla maggiore incisività del rivale e dalla continuità del suo pugilato. La ripresa di mezzo è stata assegnata da tutti i giudici allo spagnolo e così negli ultimi tre minuti c’è stato poco da inventare: Sciacca ha provato a reagire ma purtroppo non ha avuto la capacità per inventarsi un colpo risolutore e si aggiunge così al nutrito gruppo di italiani eliminati prima dei quarti di finale in questa rassegna iridata.

Soltanto Diego Lenzi (+91 kg) e Sirine Charaabi (54 kg) si sono meritati l’approdo al match che spalanca le porte verso la zona medaglie, più tardi proveranno ad aggiungersi Gianluigi Malanga (65 kg, atteso dall’iraniano Habibnezhad) e Giovanna Marchese (48 kg, contro la neozelandese Nesbett). Tutti i quarti di finale si disputeranno mercoledì 10 settembre.