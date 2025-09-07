Boxe, Gianluigi Malanga batte Church al debutto e avanza ai Mondiali

Gianluigi Malanga ha esordito con una vittoria ai Mondiali 2025 di boxe, riuscendo a imporsi nei sedicesimi di finale della categoria fino a 65 kg. L’azzurro ha avuto la meglio sul ring sulla M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna) contro lo scozzese Leo John Francis Church per split decision (4-1: 30-27, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27).

Il nostro peso superleggero prosegue così la propria avventura nella rassegna iridata e al prossimo turno incrocerà l’iraniano Ali Habibinezhad, che oggi ha regolato il mongolo Misheelet Battumur con verdetto unanime. L’occasione per approdare ai quarti di finale è concreta, ma poi occorrerà inventarsi verosimilmente la magia contro il cubano Erislandy Alvarez per meritarsi l’ingresso in zona medaglie.

Il 25enne, che ora vanta un record di 49 vittorie e 20 sconfitte da dilettante, ha impostato un incontro di risposta, lasciando sfogare l’avversario nel corso del primo round e prendendo anche qualche colpo di troppo. Con il passare dei minuti l’azzurro, assistito all’angolo da Clemente Russo e Giovanni De Carolis, ha alzato il proprio ritmo e ha bucato in più circostanze la guardia del rivale, piazzando qualche buon diritto con cui ha tramortito il britannico e ha legittimato il successo.

Si tratta del secondo successo di giornata per l’Italia dopo quello ottenuto a inizio pomeriggio da Tommaso Sciacca tra i 55 kg contro l’altro scozzese Cullen, utile per approdare agli ottavi di finale. Una domenica positiva dopo che l’avvio della competizione si era rivelato complicato per i nostri colori.