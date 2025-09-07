Boxe, splendido debutto per Tommaso Sciacca ai Mondiali: batte l’ostico Cullen e avanza agli ottavi

Debutto con vittoria per Tommaso Sciacca ai Mondiali di boxe 2025 in corso di svolgimento alla M&S Bank Arena di Liverpool. Il pugile italiano, nei 55 kg, non si fa alcun problema nell’eliminare lo scozzese Aaron Andrew Cullen per verdetto unanime dei giudici (5-0 con 14 10-9 su 15 tranne uno nel secondo round). E adesso per lui c’è il quotato spagnolo Lozano Serrano.

Partono subito bene le cose per Sciacca, anche perché si nota subito come Cullen non abbia il ritmo o i colpi per dar fastidio al tricolore. Ammesso che ci sia un ritmo, perché quello dello scozzese di fatto non c’è, quando c’è è neutralizzato dall’azzurro di rosso vestito e questo i giudici lo vedono bene con un quintuplo 10-9.

Ancora sulla stessa falsariga il secondo round, dove per la verità a lungo quasi non si vede un colpo. Quando si vedono è evidente che Cullen cerchi una reazione, ma questa non si rivela sufficiente per coprire il fatto che va a vuoto molte volte. Più preciso ed efficace Sciacca, che di fatto si aggiudica qui il combattimento.

Un piccolo brivido, per la verità, gli arriva nel terzo round, quando dopo 42 secondi viene fermato perché c’è un sanguinamento ben lontano dall’arcata sopraccigliare sinistra. Nulla di che, il tempo di toglierlo di mezzo e si continua con il solito senso del controllo del ring, che dura fino al successo conclusivo.