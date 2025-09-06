Boxe: tutto facile per Canonico all’esordio nei Mondiali 2025, ma ora si alza l’asticella

Giuseppe Canonico, nei 60 kg, è il vincitore del secondo (de facto primo) turno forse più facile di tutti ai Mondiali di boxe di scena alla M&S Bank Arena di Liverpool. Troppa la differenza che esiste tra lui e il saudita Thamer Almatrfi, travolto sotto un verdetto unanime dei giudici (due 30-27 e tre 30-26). Il problema, però, arriva ora, perché nell’ottavo si ritroverà di fronte il campione mondiale ed olimpico uzbeko Abdumalik Khalokov, ovviamente numero 1 del seeding.

Prime fasi nelle quali Almatrfi prende il centro del ring e prova a comandare il combattimento, con Canonico che non prende subito l’iniziativa cercando rapidamente di comprendere il da farsi. L’italiano, però, migliora molto rapidamente la propria situazione, inizia a colpire con più decisione con i due pugni e nel giro di un minuto e mezzo la situazione cambia totalmente. Almatrfi viene contato due volte, in un’altra si lascia cadere a terra. Risultato: tre 10-8 e un 10-9.

Canonico continua a portare i propri colpi con precisione, ora non lasciando praticamente più spazio alle iniziative del saudita, che sta sì al centro del ring, ma senza avere più chiare idee su cosa fare. L’azzurro si rende perfettamente conto di avere ormai chiaro cosa può compiere sul ring, non lascia nulla al caso ed è inevitabile un quintuplo 10-9.

A inizio terzo round vola il paradenti di Canonico, puntualmente rimesso al suo posto. Non c’è molto da raccontare se non quanto già emerso in modo ampio nel corso del combattimento. L’italiano s’impone senza concedere nulla: tutti i giudici sono per lui in ogni ripresa. Lo rivedremo tra due giorni alle 20:00.