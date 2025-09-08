Boxe, Diego Lenzi debutta al piccolo trotto e avanza ai quarti dei Mondiali

Diego Lenzi ha fatto il proprio debutto sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool, vincendo il suo primo incontro ai Mondiali 2025 di boxe. Il nostro peso supermassimo ha prevalso contro il poco accreditato Narender Berwal per split decision (4-1: 29-28, 28-29, 29-28, 30-27, 30-27) e si è così qualificato ai quarti di finale della categoria sopra i 91 kg, dove ora se la dovrà vedere contro il cinese Danabieke Bayikewuzi, che ha giustiziato il bulgaro Yordan Alain Hernandez Morejon e lo statunitense Kelvin Watts.

L’azzurro, che rappresenta sulla carta il miglior esponente della spedizione tricolore in terra britannica, si è portato a una vittoria dalla conquista di una medaglia in questa rassegna iridata. Il 24enne, unico italiano capace di vincere un incontro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha preso il controllo delle operazioni fin dalle prime battute e ha fatto valere la propria fisicità nel primo round, riuscendo a schivare con buona destrezza quando l’asiatico si faceva avanti e reagendo con un buon diritto che si è fatto apprezzare dai giudici.

Il nostro portacolori non ha però attaccato a spron battuto e con grande continuità come aveva dimostrato nel recente passato, adottando una tattica un po’ più conservativa e meno spettacolare. Il copione si è ripetuto nella seconda ripresa, dove il nostro portacolori ha mantenuto un ritmo non impressionante e ha tenuto bassi i giri del motore, mentre l’indiano ha provato a impensierirlo un pochino attaccando dalla media distanza.

Quattro giudici su cinque lo hanno premiato e il successo era in tasca, negli ultimi tre minuti è calata un po’ l’intensità e Narender si è fatto apprezzare di più con dei ganci ficcanti che sono valsi la preferenza di tre giudici. Il debutto di Diego Lenzi non è stato impressionante, servirà inevitabilmente alzare l’asticella se vorrà battere il prossimo avversario ed entrare in zona medaglie.

Si tratta del primo italiano ai quarti di questi Mondiali nel settore maschile, mentre tra le donne ci era riuscita Sirine Charaabi tra le 54 kg. Domani saliranno sul ring gli ultimi quattro italiani impegnati negli ottavi di finale: Gianluigi Malanga (65 kg contro l’iraniano Habibinezhad), Tommaso Sciacca (55 kg contro lo spagnolo Lozano), Rebecca Nicoli (60 kg contro l’uzbeka Tudirbekova) e Giovanna Marchese (48 kg contro la neozelandese Nesbett).