Boxe, Sirine Charaabi si sbarazza di Delgado e avanza ai quarti dei Mondiali

Sirine Charaabi ha esordito con una vittoria ai Mondiali 2025 di boxe, sconfiggendo la canadese Scarlett Savannah Rene Delgado per split decision (4-1: tre 28-28 ma con preferenza in suo favore, un 29-27 e un 27-29) e qualificandosi così ai quarti di finale della categoria fino a 54 kg. Si tratta della prima italiana ad aver guadagnato l’ingresso tra le migliori otto di questa rassegna iridata e ad essersi portata a un successo dalla medaglia.

L’azzurra si è meritata il diritto di proseguire la propria avventura sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna), dove al prossimo turno se la dovrà vedere con la turca Hatice Akbas, che oggi ha regolato l’indiana Sakshi con verdetto unanime. Si preannuncia una sfida davvero proibitiva per la nostra portacolori, visto che incrocerà la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo nel 2022.

La 26enne ha combattuto in maniera spigliata nei primi due round: ha lasciato un po’ sfogare la rivale, ma ha sempre schivato i colpi potenzialmente più pericolosi ed è risultata più pulita della rivale nel portare il proprio gesto tecnico al corpo, piazzando anche un paio di combinazioni al volto molto ficcanti e che hanno sicuramente convinto la giuria. Il verdetto era nitidamente in suo favore dopo i primi due round (quattro 20-18 e un 18-20), ma nella ripresa conclusiva ha ricevuto un warning che ha portato alla detrazione di un punto su tutti i cartellini, senza però compromettere l’esito del combattimento.