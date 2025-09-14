Boxe: Kazakistan e Uzbekistan dominano il panorama delle finali ai Mondiali 2025

Si sono conclusi i Mondiali di boxe alla M&S Bank Arena di Liverpool. Sono i primi sotto l’egida della World Boxing, dopo che l’IBA ha perso ogni possibilità di rientrare nel contesto olimpico, un discorso passato totalmente nelle mani della nuova federazione mondiale.

Il conto delle medaglie d’oro vede il Kazakistan chiudere con il maggior numero in questo senso con sette, davanti all’Uzbekistan con sei. Nel complesso il continente asiatico domina, includendo anche l’accoppiata dell’India.

Per l’Europa arrivano due soli successi, quelli al femminile della regina dei 75 kg, l’irlandese Aoife O’Rourke e della nuova iridata dei +80 kg, la polacca Agata Kaczmarska. Per il resto, però, va rimarcato come almeno tra le donne ci sia un’ampia variabilità al netto dei tre ori del Kazakistan.

Al maschile, invece, non ci sono eccezioni al duopolio Uzbekistan-Kazakistan. Quasi simbolico il fatto che, nei +90 kg, il duello conclusivo sia tra un kazako, Aibek Oralbay, poi vincitore, e un uzbeko, Jakhongir Zokirov.

Nel complesso sono comunque 30 i Paesi ad avere almeno una medaglia all’attivo, e tra questi c’è l’Italia con il bronzo di Sirine Charaabi. Particolare il discorso della Cina: 5 semifinalisti, nessuna finale. Il totale più alto di medaglie resta comunque in mano all’Uzbekistan con 11.

RISULTATI FINALI MONDIALI BOXE 2025

Donne

48 kg – Kyzaibay (KAZ)-Minakshi (IND) 1-4

51 kg – Cakiroglu (TUR)-Balkibekova (KAZ) 0-5

54 kg – Perez (USA)-Huang (TPE) 1-4

Disputata ieri: 57 kg – Szeremeta (POL)-Jaismine (IND) 1-4

60 kg – Santos (BRA)-Rygielska (POL) 3-2

65 kg – Abikeyeva (KAZ)-Khamidova (UZB) 3-0

70 kg – Pergoliti (AUS)-Bogdanova (KAZ) 0-5

75 kg – Isildar (TUR)-O’Rourke (IRL) 0-5

80 kg – Flint (AUS)-Asquith (ENG) 5-0

Disputata ieri: +80 kg – Nupur (IND)-Kaczmarska (POL) 1-4

Uomini

50 kg – Tashkenbay (KAZ)-Aldarkhishig (MGL) 5-0

55 kg – Sabyrkhan (KAZ)-Lozano Serrano (ESP) 5-0

60 kg – Khalokov (UZB)-de Oliveira (BRA) 5-0

65 kg – dos Reis (BRA)-Muydinkhujaev (UZB) 1-4

70 kg – Okazawa (JPN)-Sabyrkhan (KAZ) 2-3

Disputata ieri: 75 kg – Kiwan (BUL)-Erkinboev (UZB) 0-5

80 kg – Ummataliev (UZB)-Cesar (FRA) 5-0

85 kg – Stott (ENG)-Isroilov (UZB) 0-5

90 kg – Filho (BRA)-Khabibullaev (UZB) 0-5

+90 kg – Zokirov (UZB)-Oralbay (KAZ) 2-3