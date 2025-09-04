Beach volley, a Bellaria il gran finale: in palio gli scudetti italiani. Gottardi/Orsi Toth in campo dopo il trionfo di Amburgo

La sabbia di Bellaria Igea Marina è pronta a diventare il centro del beach volley italiano. Dal 5 al 7 settembre si disputa la tappa finale del Campionato Italiano Assoluto 2025, l’evento che chiude la stagione e che, soprattutto, assegna gli scudetti maschili e femminili. Tre giorni di gare ad altissimo livello che incoroneranno i nuovi campioni d’Italia e che promettono spettacolo non solo per la qualità tecnica dei protagonisti, ma anche per la particolare formula che caratterizza l’appuntamento conclusivo.

Il tabellone principale, infatti, è stato definito sulla base dei punti conquistati nelle otto tappe disputate lungo la penisola. Ma c’è un elemento che rende unico questo torneo: le coppie della Nazionale, impegnate per gran parte dell’anno nei tornei internazionali del Beach Pro Tour, partono dalle qualificazioni. È il caso di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, di Claudia Scampoli e Giada Bianchi, di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, e di Marco Viscovich ed Enrico Rossi. Una scelta che aumenta il tasso di spettacolarità della tre giorni romagnola: già dal venerdì, infatti, le tribune assisteranno a sfide di livello assoluto.

La notizia più importante è la presenza a Bellaria di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, reduci dalla storica impresa di Amburgo. La coppia azzurra, infatti, ha vinto l’Elite16 tedesco, il torneo di massimo livello del Beach Pro Tour, centrando un traguardo mai raggiunto da una formazione femminile italiana. Un risultato che le proietta nell’élite mondiale e che darà ulteriore prestigio alla tappa finale del campionato tricolore. Gottardi e Orsi Toth partono dalle qualificazioni, ma la loro qualità tecnica e la condizione mostrata in Germania le candidano a protagoniste assolute nella corsa allo scudetto.

In campo femminile, grande attesa anche per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, binomio giovane e di prospettiva che in questa stagione ha mostrato segnali di crescita continua a livello internazionale. Come per Gottardi/Orsi Toth, anche loro dovranno affrontare il percorso più lungo partendo dalle qualificazioni, ma hanno tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta alle prime posizioni.

Sul versante maschile, gli occhi sono puntati su Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, reduci da un periodo non facile e desiderosi di lasciare il segno in campo nazionale e magari ripartire da qui. Al via dalle qualificazioni pure Enrico Rossi e Marco Viscovich, che rappresentano una delle coppie azzurre di maggiore esperienza e che hanno spesso dimostrato di poter alzare il livello nelle occasioni decisive.

Se la presenza delle coppie della Nazionale aggiunge fascino e incertezza, il Campionato Italiano 2025 ha già espresso valori significativi lungo le otto tappe disputate. Nel femminile, le dominatrici sono state senza dubbio Chiara They e Sara Breidenbach, capaci di imporsi in cinque occasioni e di confermarsi come la coppia più costante e vincente della stagione. Alle loro spalle, però, non sono mancate rivali di alto livello: Giada Benazzi ed Erica Ditta hanno conquistato tre titoli e più volte hanno lottato fino in fondo, mentre altre coppie come Gradini/Frasca e Rottoli/Shpuza hanno saputo inserirsi con continuità nelle zone alte delle classifiche.

Il maschile, al contrario, è stato caratterizzato da un equilibrio quasi assoluto. Otto tappe, cinque vincitori diversi: dalle certezze di Alfieri/Ranghieri, capaci di imporsi nelle prove più prestigiose, ai successi di Lupo/Borraccino, Sacripanti/Titta, Bonifazi/Acerbi, Marchetto/Dal Molin e altri ancora. Una varietà che rende impossibile individuare una coppia dominante e che, inevitabilmente, apre a scenari imprevedibili per la tappa finale di Bellaria.

Il torneo scatterà venerdì con le qualificazioni, vero antipasto di lusso visto il livello delle coppie coinvolte. Sabato sarà la volta della fase a gironi del main draw, con sfide incrociate che metteranno subito in palio punti pesanti. Domenica il gran finale, con semifinali e finali che assegneranno i due scudetti.

Per il beach volley italiano sarà l’occasione di chiudere nel migliore dei modi una stagione intensa, che ha visto le coppie azzurre impegnate tra il circuito internazionale e quello nazionale. Bellaria, con la sua tradizione e la passione del pubblico, offrirà la cornice ideale a un evento che unisce il fascino della sabbia e del mare con l’importanza del traguardo: cucirsi sul petto lo scudetto tricolore.

La tappa finale del Campionato Italiano arriva in un momento particolarmente felice per il movimento azzurro. Il successo di Gottardi e Orsi Toth ad Amburgo ha acceso i riflettori sul beach volley italiano femminile a livello mondiale, confermandone la crescita e aprendo scenari incoraggianti anche in vista delle prossime grandi sfide internazionali. La loro presenza a Bellaria, insieme a quella di tutte le altre coppie della Nazionale, rende questo appuntamento non solo la chiusura della stagione domestica, ma anche una sorta di celebrazione del percorso intrapreso dall’Italia sulla scena globale.

Per tre giorni la Riviera romagnola diventerà dunque la capitale del beach volley, con i migliori interpreti pronti a regalare spettacolo e con una certezza: chi salirà sul gradino più alto del podio domenica potrà fregiarsi del titolo più ambito, quello di campione d’Italia.