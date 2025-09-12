Basket, la Turchia annienta la Grecia e raggiunge la Germania in finale agli Europei 2025

La Turchia non lascia scampo alla Grecia di Giannis Antetokounmpo e vola in finale ad EuroBasket 2025! Nella seconda semifinale disputata alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia) gli uomini di Ergin Ataman piegano la rappresentativa ellenica per 68-94 e raggiungono la Germania nell’atto conclusivo in programma domenica sera – a ben quattordici anni dall’ultima volta (2011) – rasentando la perfezione in una sfida dominata dalla palla a due fino alla sirena finale. Per la Grecia ora la possibilità di provare a prendersi almeno il bronzo contro la Finlandia nella ‘finalina’ per il 3° posto.

Prestazione mostre di Ercan Osmani che piazza ben 28 punti in 34′ sul parquet, insieme ad Alperen Sengun autore di una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi oltre a 6 assist – 17 punti per Cedi Osman e 14 di Shane Larkin, con 15 punti di Kostas Sloukas alla sua probabile ultima manifestazione con la Grecia e 12 punti con 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo che non è riuscito ad incidere più di tanto complice anche l’ottima difesa turca.

Partita subito intensa sia fisicamente che mentalmente, con la Turchia che esce benissimo dai blocchi con un break micidiale di 7-0 firmato Hazer-Osmani-Osman. La Grecia si smuove solo con una tripla di Tyler Dorsey (3-7), con Ercan Osmani che sale notevolmente in cattedra: due bombe ed un piazzato per il +7 (8-15), con Kostas Papanikolau che prova a tenere in scia gli ellenici (10-15). Osmani ancora ‘on fire’ da tre (10-22, con Kostas Anteotkounmpo prova a suonare la carica per la Grecia (14-24). Un contropiede di Latentzakis e il piazzato di Larkin valgono il 16-26 alla prima sirena.

Nel secondo quarto la Grecia si rifà sotto con la tripla di Kalaitzakis (20-26), con Hazer che inchioda in contropiede per tornare ad accarezzare il vantaggio in doppia cifra (20-29) e costringe Vassilis Spanoulis a chiamare subito time-out. Alperen Sengun e Osmani allungano il parziale per la Turchia (20-33). Giannis Antetokounmpo in fadeaway cerca di caricarsi la squadra sulle spalle (24-33), ma Osmani e Sengun rispondono immediatamente e la Turchia prende il largo sfondando i venti punti di margine (24-45). Mitoglou e Dorsey muovono il punteggio per la Grecia (28-45), ma Osman e Kormza ristabiliscono il +21 (28-49). La tripla di Sloukas chiude il primo tempo sul 31-45 per la Turchia che sta dominando la partita finora.

Nella ripresa il leitmotif della sfida non cambia, con la Nazionale della ‘Mezzaluna’ che piazza subito quattro punti in fila con Sengun e Larkin (31-53). La Grecia si affida alla mira di Sloukas da lontano (34-53), con Sengun ed Osmani che deliziano il pubblico con il ‘dai e vai’ (36-59). Giannis Antetokounmpo schiaccia (38-59), ma Larkin e Osmani ricacciano indietro la Grecia per accarezzare il +30 (38-66). Kostas Sloukas tira fuori l’orgoglio in penetrazione (42-66), con Papanikolau che si becca un fallo tecnico per proteste. Ancora Sloukas da tre (49-72), con i liberi di Samodurov che valgono il 52-72 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo la Grecia tenta la disperata rimonta per riaprire la partita, con Giannis Antetokounmpo segna col fallo (53-72). Osmani brucia la retina dall’arco per rispondere con le rime (53-75), ma Sloukas si fa largo nella difesa turca (55-75). Il numero 24 ‘rosso’ è inarrestabile (55-77 e 27 punti per lui), con Mitoglou che accenna una reazione per la Grecia (57-77). La Turchia può permettersi anche di concedere qualche canestro in più agli avversari forte dell’enorme vantaggio accumulato, con Osman ed Osmani cecchini da tre (59-85) con meno di quattro minuti alla sirena finale. Sengun e compagni tocca anche il +30 con la tripla di Bitim (61-91), con Thanasis Antetokounmpo in penetrazione e Bitim dalla lunetta che fissano il punteggio finale sul 68-94 con cui i turchi piegano la Grecia e volano in finale ad EuroBasket 2025 dove contenderanno lo scettro continentale alla Germania!