Basket, la Germania spezza il sogno della Finlandia ed è in finale agli Europei

La Germania è la prima finalista degli Europei di basket. Svanisce il sogno della Finlandia in semifinale (c’è comunque ancora un bronzo da conquistare), con i tedeschi che si impongono per 98-86 al termine di un match che li ha quasi sempre visti condurre nel punteggio. Un’altra prova di forza offensiva devastante di Schroder e compagni, che hanno sfiorato il muro dei 100 punti. La Germania torna così in finale agli Europei dopo quella raggiunta nel 2005 a Belgrado, dove l’allora squadra capitanata da Dirk Nowitzki perse contro la Grecia. Gli ellenici potrebbero proprio essere i prossimi avversari, visto che saranno protagonisti con la Turchia della seconda semifinale in programma questa sera.

Prestazione eccezionale di Dennis Schroder, che firma una doppia doppia da 26 punti (10/10 dalla lunetta) e 12 assist. Un contributo fondamentale è anche quello di Franz Wagner (22 punti), ma anche Daniel Theis chiude in doppia doppia con 10 punti ed 11 rimbalzi. Alla Finlandia non basta uno straordinario Olivier Nkamhoua da 21 punti e 9 rimbalzi, mentre Lauri Markkanen mette a referto 16 punti e 8 rimbalzi.

Partenza lanciata della Finlandia ed il layup di Grandison vale addirittura il +7 (4-11). Gli scandinavi continuano a tenere il vantaggio sempre con Grandison e Markkanen, ma dall’11-18 la Germania piazza un parziale di 10-0 trascinata da Franz Wagner. I tedeschi trovano fluidità in attacco e toccano anche il +8 (29-21). Il primo quarto si chiude, però, con un ultimo squillo finlandese e la Germania chiude avanti di quattro punti alla sirena (30-26).

Il solito Wagner fa malissimo alla Finlandia e propizia il parziale di 8-0 con cui la Germania comincia il secondo quarto. Il giocatore degli Orlando Magic è scatenato ed due sue triple valgono il +19 (49-30) a metà secondo quarto. La Finlandia prova a reagire, ma nuovamente le triple tedesche di Wagner (20 punti all’intervallo) e Schroder ributtano indietro i finnici. L’ennesimo canestro dall’arco è quello di Tristan Da Silva, con la Germania che chiude il primo tempo 61-47 con un eccellente 8/16 da tre punti.

Al rientro dalla pausa lunga è subito 5-0 finlandese, ma prima Bonga e poi Schroder riportano la Germania sul +15 (67-52). La partita sembra in pieno controllo per i campioni del mondo, che con i liberi di Schroder tocca il +17 (77-70) a poco meno di quattro minuti dalla fine del quarto. Da questo momento, però, succede l’impensabile e si scatena Nkamhoua, che propizia un clamoroso parziale di 11-0 per la Finlandia, che arriva addirittura sul -6 con la tripla di Maxhuni. Il quarto si chiude comunque con la Germania avanti 81-73.

La Germania mette subito in chiaro le cose in avvio di ultimo quarto con Theis e Wagner che riportano i tedeschi sul +14 (87-73). La Finlandia tenta l’ultimo disperato tentativo di rimonta, ma viene ributtata indietro nuovamente dalle triple di Schroder e Tristan Da Silva (96-80). Gli ultimi minuti sono di totale controllo da parte dei tedeschi, mentre i finlandesi vedono sfumare il sogno della finale, ma ricevono comunque un caloroso applauso dai loro tifosi, ben sapendo che c’è una medaglia di bronzo da poter ancora vincere. La Germania, invece, chiude 98-86 e domenica proverà a prendersi anche il titolo europeo dopo quello mondiale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANIA – FINLANDIA (30-26, 31-21, 20-26, 17-13)

Germania: Bonga 10, O. Da Silva 2, Lo 2, T. Da Silva 13, Wagner 22, Theis 10, Schroder 26, Thiemann 6, Kratzer, Obst 7

Finlandia: Little 5, Salin, Nkamhoua 21, Jantunen 12, Valtonen 6, Madsen, Maxhuni 9, Markkanen 16, Muurinen 12, Gustavson, Grandison 5, Seppala