La Coppa Europa di basket 3×3 si disputerà a Copenhagen (Danimarca) dal 5 al 7 settembre. Quelli che nei fatti sono gli Europei vedranno la presenza di dodici squadre maschili e altrettanto femminili, l’Italia scenderà in campo nel torneo riservato agli uomini ed è stata inserita nel girone con Svizzera e Serbia. Saranno due avversarie terribili per gli azzurri: i balcanici punteranno a tornare sul trono continentale dopo aver mancato il sesto sigillo di fila a Vienna, mentre gli elvetici hanno vinto la Coppa del Mondo.

L’Italia esordirà il 5 settembre sfidando prima la Svizzera (ore 10.30) e poi la Serbia (ore 15.00), con la speranza di meritarsi una difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta. A guidare la squadra ci sarà Amedeo Della Valle, in passato pilastro della Nazionale di basket e ora chiamato a dire la sua anche nel 3×3. Vanta sei chiamata in azzurro anche Raphael Gaspardo, mentre gli altri due giocatori a disposizione di coach Claudio Negri saranno Carlo Fumagalli e Dario Masciarelli.

Nel gruppo B sono state inserite Francia, Germania e Ungheria; nel gruppo C spazio a Olanda, Lettonia, Irlanda; nel gruppo D figurano Lituania, Austria, Danimarca.