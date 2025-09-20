Baseball: troppa Italia per la Svizzera, esordio vincente agli Europei

Si apre con un perentorio 18-0 sulla Svizzera il cammino dell’Italia agli Europei di baseball 2025. Sul diamante dello stadio Provini di Novara, la squadra azzurra, guidata dal manager Francisco Cervelli, non lascia scampo agli elvetici dimostrando nel primo inning quanto è enorme la differenza tra le due formazioni.

Già nel primo inning si nota la differenza di livello esistente tra le due squadre: l’attacco d’esordio della Svizzera si chiude senza squilli, ma è quello azzurro a mettere regolarmente in crisi i lanciatori elvetici con irrisoria facilità. L’Italia riempie subito le basi, il primo punto arriva con il singolo di Matini che manda a casa Angioi, poi Lasaracina infila il suo Grande Slam, fuoricampo da 4 punti per il 5-0. Steffen sostituisce Girasole al lancio, ma non cambia niente: si riempiono di nuovo le basi, Gonzalez è colpito e con questo è 6-0, walk di Angioi e 7-0, singolo da due punti di Batista e 9-0, entra Brot per Steffen, Angioi segna su lancio pazzo e 10-0, Lasaracina mette giù un altro singolo da due punti e 12-0, Agretti tira il singolo al centro e 13-0. Solo qui arrivano gli ultimi due out della Svizzera.

Nella seconda ripresa, dopo un paio di out veloci, è Lasaracina a mandare lontana un’altra palla che gli vale un home run, stavolta da due punti: 15-0, estremi per la manifesta “veloce” già raggiunti. Nel terzo inning qualcosa la Svizzera compie, portando Long e Fluehmann in terza e seconda base, ma Quattrini non ha problemi a portare a casa i tre out. Subito dopo Batista va per la volata di sacrificio del 16-0. Nel quarto, invece, i punti sono di Gonzalez e sono due, in virtù di un doppio a destra che manda a casa Mineo e Carrera. 18-0: risultato definitivo.

Sempre alle 15:30, domani, gli azzurri avranno l’appuntamento con la Lituania, che oggi ha perso in una battaglia piuttosto dura e risolta nell’ottavo inning contro la Grecia. Il Paese ellenico sarà di fronte all’Italia lunedì, giornata nella quale verosimilmente si saluterà Novara alla volta di Rotterdam.