Baseball, l’Italia affronterà l’Olanda nella finale degli Europei. La Spagna abdica

Sarà l’Olanda a sfidare l’Italia nella finale degli Europei 2025 di baseball. La squadra di casa ha infatti battuto per 6-1 la Spagna nel penultimo atto della rassegna continentale, in scena questa settimana tra le mura amiche di Rotterdam, intavolando una lotta emozionante, combattuta e controllata anche a livello di valide: dieci contro le otto delle furie rosse.

Match oltremodo bloccato quello tra le due compagini nelle prime battute. Nell’inning inaugurale gli iberici passano subito in vantaggio, sfruttando un singolo al centro di Ustariz che spedisce Guillorme Gonzalez a segno. Ma dopo una seconda ripresa terminata con un nulla di fatto, i neerlandesi effettuano il contro sorpasso al terzo prima con un double play di Gregorius e, successivamente, con un fuoricampo di Schoop.

La disputa vive poi una lunga fase di stallo, con ben tre round terminati senza scossoni fino al settimo inning, dove la formazione orange prova lo strappo portandosi sul 4-1 con altri due fuoricampo, stavolta messi a referto da Didder e Tromp. All’ottavo turno sono quindi arrivati gli ultimi sigilli, quelli decisivi, maturati con un singolo di Profar ed un file out di Didder.

Per ciò che concerne le sfide per gli altri piazzamenti, da menzionare nel vìs-a-vìs per l’undicesimo ed il dodicesimo posto la vittoria della Svizzera sulla Francia per 3-11. L’Austria ha invece chiuso la rassegna al piazzamento numero dieci dopo aver regolato la Svezia per 2-6. Successo di misura invece per la Germania, coinvolta nel mini torneo per i piazzamenti dal quinto all’ottavo. I teutonici nella fattispecie hanno battuto l’Israele per 9-10, mentre la Gran Bretagna ha arginato la Croazia per 3-2. Domani, alle 19:30, ci sarà la finale tra Olanda ed Italia.