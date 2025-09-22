Dove vedere Italia-Francia, Europei baseball 2025: orario ottavi di finale, tv, programma, streaming

Missione compiuta. Mercoledì 24 settembre la Nazionale italiana di baseball affronterà la Francia a Rotterdam (Paesi Bassi) negli ottavi di finale degli Europei 2025. Gli azzurri si sono meritati la qualificazione alla fase a eliminazione diretta completando il proprio girone in vetta.

Nel Gruppo C, infatti, dopo aver sconfitto all’esordio la Svizzera in maniera convincente e battuto anche la Lituania, quest’oggi è stata la Grecia a dover soccombere. Non è stato, però, un successo così agevole per la compagine tricolore a Novara.

Nel 9-4, infatti, la selezione del Bel Paese si è trovata inseguire dopo i primi due inning. Bravi gli uomini di Francisco Cervillo a reagire a trovare la quadra nel resto dei parziali. Una reazione da grande squadra che può far ben sperare nella prosecuzione del percorso, puntando al successo finale.

La partita tra Italia e Francia, valida per gli ottavi di finale degli Europei di baseball 2025, andrà in scena mercoledì 24 settembre a Rotterdam (ore 19.30). Non è prevista la copertura televisiva, mentre ci sarà la trasmissione in streaming sulla piattaforma a pagamento baseballeurope.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-FRANCIA OTTAVI DI FINALE EUROPEI BASEBALL 2025

Mercoledì 24 settembre

Ore 19.30 Italia vs Francia – Diretta streaming su baseballeurope.tv

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA EUROPEI BASEBALL 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (dietro abbonamento)

Diretta testuale: OA Sport