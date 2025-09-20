Baseball, Europei 2025: vincono tutte le favorite e l’Italia nella prima giornata

Si chiude, dopo un giorno molto intenso, il sabato degli Europei di baseball, quello d’esordio. Tra Novara, Borgerhout e Rotterdam (dove la pioggia ha disturbato il programma) di risultati interessanti se ne sono visti in abbondanza: andiamo a scoprirli.

Partiamo chiaramente dai due gironi principali, quelli di Rotterdam. Qualche difficoltà per i padroni di casa olandesi almeno fino agli ultimi due inning contro la Gran Bretagna, poi ci pensa l’accoppiata Schoop-Clementina a suon di fuoricampo a risolvere la pratica. Nell’altro confronto Israele supera la Francia.

Nel girone A tutto fin troppo facile per la Spagna contro la Svezia (caso, questo, di test non così competitivo: gli svedesi sono più indietro nel ranking mondiale anche di molte squadre dei gruppi italiano e belga), mentre la Germania non si fa troppi problemi a far capire alla Cechia che questi Europei saranno duri.

Nel girone C si capisce in modo molto chiaro che per l’Italia non ci saranno problemi ad andare avanti. C’è un divario troppo grande tra gli azzurri e tutte le avversarie. Meno facile il discorso del girone D, perché tutto sembra essere tra Austria e Croazia con una leggera prevalenza per i croati, non tale però da generare assicurazioni su quale sarà la prima.

RISULTATI EUROPEI BASEBALL 2025 OGGI

Girone A (Rotterdam)

Cechia-Germania 1-8

Svezia-Spagna 0-15 (F/5)

Girone B (Rotterdam)

Francia-Israele 4-8

Paesi Bassi-Gran Bretagna 9-3

Girone C (Novara)

Italia-Svizzera 18-0 (F/5)

Lituania-Grecia 3-4

Girone D (Borgerhout)

Ungheria-Croazia 1-11 (F/7)

Austria-Belgio 16-8