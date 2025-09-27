Baseball: la Cechia domina la finalina agli Europei e ottiene il bronzo. Spagna sconfitta

La Cechia conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna attualmente in scena a Rotterdam, in Olanda. Match perfetto quello giocato dalla compagine blu, rossa e bianca, che ha dettato i tempi lungo i nove inning mettendo a referto nove valide contro le sei delle furie rosse.

Subito frizzante l’avvio tra le due formazioni, con i cechi che passano in vantaggio grazie ad un fuoricampo messo a referto da Escala, preludio però della contro risposta di matrice iberica, arrivata con un singolo da due di Gabriel Lino.

Basta però una ripresa di assestamento e la Cechia mette di nuovo il muso davanti sfruttando il doppio a sinistra di Martin Cervenka che ha manda a segno Mensik ed Escala. Poi, al quinto, un ground out di Mensik porta il parziale sul 4-2, prima dell’homer firmato ancora da Cervenka che consente ai compagni di avanzare di altre due unità.

In una situazione di 6-2, i cechi sferrano il colpo di grazia, trovando così il 9-2 finale con un doppio di Cervenka che concede il timbro a Sindelka, Prejda ed Escala. Alle ore 19:30 si disputerà la finale tra Italia e Olanda.