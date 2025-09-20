Baseball, Francisco Cervelli: “Approccio offensivo spettacolare. Ho sempre detto che l’idea principale è vincere”

Prima partita e prima (tonante) vittoria per l’Italia del baseball agli Europei 2025. Il 18-0 sulla Svizzera conferma due cose: la prima è che la squadra azzurra c’è, la seconda è che il livello del gruppo di Novara è chiaramente inferiore, e di tanto, alle possibilità azzurre.

Così Francisco Cervelli, il manager azzurro, alla FIBS: “Questo è il motivo per cui abbiamo lavorato. Sono felice per la prima vittoria con l’Elite. L’approccio offensivo è stato spettacolare, domani è un’altra partita. L’idea principale è vincere, l’ho sempre detto. Abbiamo un gruppo di talenti unico, con la voglia di giocare forte. Abbiamo un piano, però si gioca partita per partita, lancio per lancio“.

L’Italia affronterà domani la Lituania e lunedì la Grecia, sempre alle 15:30 e sempre a Novara. Le due squadre appena citate si sono incontrate oggi e la Grecia è riuscita a vincere per 4-3, in un vero e proprio matinée novarese.

La vincitrice del girone avrà l’onere, e pure l’onore, di sfidare la quarta del girone B, quello delle squadre più forti uscite dagli Europei di due anni fa, in quel di Rotterdam. Per l’Italia l’obiettivo è chiaramente arrivare con la prima posizione in mano, per andare a ribadire che quello del 2023 è stato un semplice (seppur enorme) incidente di percorso.