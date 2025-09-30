Nella puntata odierna analizziamo il Gran Premio del Giappone del Motomondiale, che ha regalato emozioni e colpi di scena. Grande protagonista Pecco Bagnaia, autore di una splendida doppietta che lo rilancia nella corsa iridata.
Spazio poi alla celebrazione di Marc Márquez, capace di festeggiare un nuovo titolo mondiale che arricchisce ulteriormente la sua leggenda in MotoGP.
GP Giappone: spettacolo puro.
Bagnaia torna grande protagonista.
Márquez nella storia con un altro Mondiale da campione.
#MotoGP #GPGiappone #Bagnaia #MarcMarquez #Motomondiale #MotoGP2025 #PeccoBagnaia #OASport #MotoMondiale