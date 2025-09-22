ATP Tokyo 2025, Arnaldi vince il derby con Nardi nelle qualificazioni. Avanti anche Bellucci

Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci proseguono la loro avventura nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo e sperano ora di accedere al tabellone principale del torneo giapponese.

Nel derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Luca Nardi, è il ligure ad uscirne vincitore al termine di un match che si è concluso al terzo set con il punteggio di 6-0 6-7 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Un primo set totalmente dominato da Arnaldi, che si era poi trovato anche sul 4-2 nel secondo, poi perso al tie-break. Nel terzo, invece, è Nardi ad essere avanti 3-1, prima di subire la clamorosa rimonta del connazionale, che ha vinto cinque game consecutivi.

Battaglia clamorosa quella tra Mattia Bellucci e l’idolo di casa Yasatuka Uchiyama, numero 230 della classifica mondiale. Il lombardo alla fine si è imposto dopo quasi tre ore di gioco con il punteggio di 7-6 5-7 7-5. Una sfida tiratissima e che si è decisa nel dodicesimo game nel terzo set, quando sembrava ormai certo il tie-break ed invece Bellucci è riuscito a strappare il servizio al giapponese.

Nel prossimo turno Arnaldi se la dovrà vedere con l’ungherese Marton Fucsovics, testa di serie numero uno del tabellone delle qualificazioni; mentre Bellucci affronterà l’americano Ethan Quinn.

RISULTATI ATP TOKYO 2025 QUALIFICAZIONI

Bellucci (Ita) b. Uchiyama (Jpn) 7-6 5-7 7-5

Arnaldi (Ita) b. Nardi (Ita) 6-0 6-7 6-3