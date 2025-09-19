ATP Chengdu 2025, Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno contro l’americano Giron

Continua la stagione altalenante di Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese è uscito di scena al secondo turno del torneo ATP 250 di Chengdu, venendo sconfitto in due set dall’americano Marcos Giron, numero 50 della classifica mondiale, in un’ora e quarantatré minuti di gioco. Lo statunitense si è imposto con un duplice 6-4, staccando il biglietto per i quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra il connazionale Brandon Nakashima ed il cinese Shang Juncheng.

Sonego ha concesso troppo nei propri turni di servizio, ben otto palle break; mentre sono state solo due quelle dell’americano, che le ha salvate entrambe. Giron ha ottenuto moltissimo con la prima di servizio, vincendo il 92% dei punti con questo colpo contro l’80% dell’azzurro, che ha faticato moltissimo, invece con la seconda (appena il 37%).

Nel primo game della partita Sonego si trova subito sotto per 0-40, ma riesce a rimontare. Il piemontese concede una quarta palla break e si salva nuovamente, tenendo un delicato turno di servizio. Anche nel quinto game sono due le palle break salvate dal piemontese, che alla fine nel nono gioco è costretto a cedere il servizio. L’azzurro ha un’occasione dell’immediato controbreak, ma Giron annulla tutto e vince il set per 6-4.

In avvio di secondo set, Sonego ha la sua seconda ed ultima palla break del match, ma non riesce a sfruttarla. Mancata questa occasione, il nativo di Torino perde la battuta nel terzo game e si trova ancora una volta ad inseguire. Giron non concede occasioni all’italiano, che va così a chiudere la seconda frazione ancora sul 6-4, qualificandosi per i quarti di finale.