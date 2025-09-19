ATP Chengdu 2025, Darderi perde contro Tabilo negli ottavi di finale

Si ferma subito la corsa di Luciano Darderi nel torneo ATP di Chengdu. Nel match degli ottavi di finale l’azzurro perde contro Alejandro Tabilo, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il cileno s’impone 6-4 6-3 in un’ora e ventisette minuti e nei quarti sfiderà il vincente del confronto tra Christopher O’Connell e Yi Zhou.

Il cileno inizia la partita con l’1-0 firmato ai vantaggi, il suo rivale replica con l’1-1. La seconda testa di serie si salva da 0-30 e, al termine di un game maratona, impatta sul 2-2. I due contendenti proseguono il duello nel rispetto dei turni di servizio. Darderi punta sulla forza dei suoi colpi da fondo, il sudamericano cerca di variare il gioco per togliere ritmo all’avversario. Il parziale si decide in volata: nel decimo gioco Tabilo sfrutta due errori di diritto dell’italiano e chiude il set 6-4.

La seconda partita inizia male per l’azzurro che nel secondo gioco subisce il break, decisivo l’errore di diritto, dopo aver rimontato da 0-30. Tabilo annulla la palla del possibile 2-1 e, ai vantaggi, allunga sul 3-0. Il numero due del tabellone muove il punteggio con il 3-1, il sudamericano salva tre palle break, scappa sul 4-1 e continua la sua marcia siglando agevolmente il 5-2. Nel nono gioco Tabilo si procura la palla della vittoria e chiude i conti quando trasforma con un ace il primo match point per il definitivo 6-3.

Darderi serve sette ace, commette tre doppi falli e mette dentro il 73% di prime, dato leggermente migliore del 71% registrato dal rivale. L’italiano vince il 76% dei punti quando serve la prima e solo il 33% quando deve affidarsi alla seconda. La testa di serie numero due non sfrutta nessuna delle quattro palle break a propria disposizione e perde il computo dei punti per 68 a 57.