Atletica
Atletica, Polinari e Mangione pagano il doppio impegno in staffetta e vengono eliminate nei 400 ai Mondiali
Si interrompe al primo turno il cammino di Anna Polinari e Alice Mangione nei 400 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Le due azzurre non sono riuscite a staccare il pass per le semifinali, pagando a caro prezzo le poche energie rimaste dopo il doppio impegno di ieri nella staffetta 4×400 mista.
Epilogo beffardo soprattutto per Polinari, diventata quest’anno la seconda italiana all-time sul giro di pista con il 50.76 del 27 giugno a Madrid, uscita di scena in batteria come prima delle escluse dopo aver chiuso in quinta posizione la heat n.5 con il tempo di 51.55. Purtroppo quello realizzato dalla 26enne veneta si è rivelato il settimo crono di ripescaggio, quando serviva rientrare tra i migliori sei.
Eliminata anche Mangione (51.07 in stagione), quinta nella prima batteria con 51.70 cercando una rimonta troppo tardiva dopo aver provato una distribuzione conservativa in seguito al doppio turno di ieri in staffetta. Nessun problema come da pronostico per le big, con la bahreinita Salwa Eid Naser che ha firmato il miglior tempo assoluto di giornata in 49.13 davanti alla fuoriclasse statunitense Sydney McLauglin-Levrone (49.41), alla giamaicana Stacey Ann Williams (49.59) e alla formidabile dominicana Marileidy Paulino (49.85).