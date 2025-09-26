Atletica, non solo Doualla ai Campionati Societari allievi: Inzoli e tante promesse per le ultime gare

La stagione della grande atletica su pista si chiuderà nel weekend del 27-28 settembre, quando a Modena andrà in scena la Finale Oro dei Campionati di Società riservati agli allievi. In terra emiliana si assegneranno gli scudetti under 18, alla presenza di diversi talenti del panorama tricolore. Già detto del ritorno in scena della 15enne Kelly Doualla, che si cimenterà nel salto in lungo (personale di 6.42 metri) a un mese e mezzo di distanza dal trionfo sui 100 metri agli Europei Under 20, bisognerà tenere in considerazione anche altri nomi molto interessante.

Margherita Castellani, che insieme a Doualla ha fatto parte della 4×100 capace di imporsi nella rassegna continentale di categoria, si cimenterà sui 200 e i 400 metri. Da non perdere Daniele Inzoli, sfavillante promessa del salto in lungo (argento agli Europei U20) che per l’occasione ha deciso di impegnarsi su 100 e 200 metri. Altri nomi? Elisa Calzolari e Viola Canovi sul mezzo giro di pista, Diego Mancini sui 400 metri e i 400 ostacoli, il decatleta Matteo Sorci iscritto nel salto in alto e nel salto con l’asta, il discobolo Mattia Bartolini, i mezzofondisti Amed Caraccio e Caterina Caligiana.

Ricordiamo le squadre partecipanti: tra gli uomini Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atletica Vicentina, Cus Pro Patria Milano, Atletica Gavirate, Atletica Perugia Team, Atletica Grosseto Banca Tema, Fiamme Gialle Simoni, Atletica Canavesana, Atletica Gran Sasso Teramo, Battaglio Cus Torino, Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, Atletica Riccardi Milano 1946; tra le donne Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Cus Pro Patria Milano, Atletica Vicentina, Acsi Italia Atletica, La Fratellanza 1874 Modena, Pontevecchio Bologna, Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, Atletica Arcs Cus Perugia, Fiamme Oro Padova, Fiamme Gialle Simoni, Safatletica Piemonte, Team Treviso.