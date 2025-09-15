Atletica, Elena Carraro: “Aspettavo il personale, felice di averlo fatto qui”

Il sorriso di Elena Carraro. L’azzurra ha infatti migliorato il suo primato personale in occasione della semifinale dei 110 ad ostacoli femminile valida per i Campionati Mondiali 2025 di atletica, competizione in fase di svolgimento in Giappone, precisamente a Tokyo.

Termina quindi con una grande prestazione la stagione della nostra portacolori, capace di fermare il cronometro a 12″79, scendendo per la prima volta in carriera sotto la soglia dei dodici e ottanta, un tempo con cui ha guadagnato la quinta posizione nella propria batteria (che è valso l’eliminazione). Visibilmente soddisfatta, la nativa di Brescia ha analizzato quanto fatto sulla pista nipponica ai microfoni di RAI Sport.

“Sono felice, lo aspettavo perché quest’anno sono stata molto costante su tempi abbastanza buoni – ha detto Carraro – Sono stata per sei volte tra il dodici e ottantaquattro ed il dodici e ottantanove, da maggio ad ora. Finalmente è arrivato un personale su questa pista, che reputo molto performante“.

Carraro ha quindi chiosato: “Ho fatto una buona prima parte, aspetto che mi mancava negli altri anni e che ho cercato di curare nell’ultimo periodo. Ho esitato un po’ al settimo e all’ottavo ostacolo. È bellissimo finalmente leggere sul display dodici e sette“.