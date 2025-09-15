Atletica, Giada Carmassi: “Oggi non mi sono piaciuta per niente, speravo di migliorare il personale”

Finisce con un po’ di amaro in bocca la stagione di Giada Carmassi. L’azzurra è infatti uscita di scena con una prestazione non ottimale in occasione della semifinale riservata ai 110 ad ostacoli femminile, segmento valido per i Campionati Mondiali 2025 di atletica in fase di svolgimento a Tokyo.

La nativa di Latisana nello specifico si è dovuta accontentare della quinta piazza non andando oltre il tempo di 12″95. Nella sua batteria hanno invece staccato il pass per l’ultimo atto la statunitense Stark (12’’37) e la svizzera Kambundji (12’’44). Non nascondendo il suo disappunto, l’atleta ha commentato a caldo quanto fatto ai microfoni della RAI:

“Oggi non mi sono piaciuta per niente, ho commesso troppe sbavature – ha detto Carmassi – Negli ultimi tre ostacoli mi sono disallineata, vedevo che la giamaicana di fianco a me prendeva tutti gli ostacoli e questo mi ha destabilizzata. Mi dispiace. La falsa partenza sicuramente non ha aiutato, ero qui per fare un’altra cosa, sicuramente non questa prestazione. Non devo però dimenticarmi della stagione che ho fatto quest’anno, e sono felice di questo”.

Carmassi ha poi chiosato: “Sarebbe stato bello concludere con un bel tempo, io ero arrivata qui sperando di avvicinarmi al record personale (che è anche primato italiano n.d.r), però purtroppo questa volta non è andata“.