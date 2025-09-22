Andrea Dallavalle torna sull’argento ai Mondiali di Tokyo: “Polemiche con Pichardo? Esultanza sopra le righe e con tanta adrenalina”

Dalla vittoria dell’argento ai Mondiali 2025 di atletica leggera è passato ormai qualche giorno, eppure Andrea Dallavalle non riesce ancora a credere di aver trovato un meraviglioso salto da 17,64 metri nella gara del triplo.

Intervistato ai microfoni di Radio anch’io lo sport, l’azzurro ha detto: “Forse è la prima volta in vita mia che mi viene un salto di questa bellezza. Solitamente mi deconcentravo un po’ in gara, mi facevo trascinare dalle emozioni”.

Poi ha aggiunto sulla gara e sullo sviluppo nella progressione dei salti: “Ho messo tutte le difficoltà dell’ultimo periodo e le ho girate a mio favore. Ho sofferto tanti infortuni in carriera, anche quest’anno non è stato facile. Ma i momenti di difficoltà riescono a forgiarti come persona. Abbiamo girato tutto a nostro favore e ora ci godiamo questa medaglia”.

Infine anche una fotografia sulle polemiche nate per le frizioni avute con Pedro Pichardo, il campione del mondo portoghese, che ha avuto una reazione strana rispetto a quanto accaduto nei momenti successivi alla gara: “Ci sono state un po’ di polemiche, forse anche la mia esultanza è stata un po’ sopra le righe. Ma comunque mi sento di giustificare il suo gesto, sono momenti di adrenalina ed in quegli istanti non ci si rende neanche conto di quello che si sta facendo, si è sovrastati dalle emozioni e non si ragiona più. Poi ci siamo chiariti, storie di pista e basta”.